Serie A Fiorentina, Gonzalo: «Capisco le critiche, serviva più costanza»

FIRENZE - "Abbiamo ancora una possibilità di andare in Europa, siamo in corsa e non vogliamo sprecare più occasioni". Parole da capitano quelle di Gonzalo Rodriguez, alla vigilia di una sfida che somiglia molto all'ultimo treno da prendere per sperare ancora nella qualificazione in Europa League. La Fiorentina lo sa bene, la partita contro il Sassuolo è decisiva: "Vogliamo prepararci al meglio per queste ultime partite, la sconfitta di Palermo è un grande rimpianto ma possiamo rifarci contro il Sassuolo. Loro giocano bene, ma andremo lì per vincere. Io sto bene, non vedo l'ora di tornare in campo". Cosa è mancato in questa stagione così altalenante? "La costanza di rendimento - ha dichiarato il centrale ai microfoni del sito ufficiale - Io so quello che poteva fare la Fiorentina, lo abbiamo dimostrato contro le grandi squadre. Peccato" . Gonzalo ha commentato la contestazione dei tifosi viola: "Capisco le critiche, questa città ti dà tutto, ma critica molto quando le cose vanno male. Non è stata una stagione bellissima come le altre, ma i tifosi ci sono sempre stati vicino".

