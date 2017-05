Serie A Fiorentina, Sousa: «Napoli straordinario. Di futuro non parlo»

NAPOLI - La Fiorentina di Paulo Sousa non ha retto l'onda d'urto del Napoli. Con il 4-1 subito al San Paolo anche le ultime speranze di Europa potrebbero svanire per la viola: "Abbiamo preso un gol subito su corner, poi un contropiede. La squadra ha subito lo shock. Nella ripresa abbiamo provato a portare più giocatori in attacco, ci sono state diverse occasioni per noi ma non è bastato" ha dichiarato l'allenatore portoghese ai microfoni di Mediaset Premium a fine gara.

I COMPLIMENTI A SARRI - Sousa ha spiegato anche la posizione di Bernardeschi: "Credo che queste ultime partite Bernardeschi abbia giocato bene soprattutto sulla fascia. Sono contento della sua crescita e della sua qualità". Tanti i complimenti al Napoli: "Fanno un gioco straordinario - ha ammesso Sousa - con tanta intensità e tanta qualità. Come allenatore credo che questo Napoli sia una delle squadre più forti con cui mi sono confrontato nella mia carriera. In settimana mi sono divertito a vedere le partite giocate dalla squadre di Sarri". Sul futuro e sul suo probabile addio Sousa non ha rilasciato commenti: "Di questo non parlo. Spero di continuare a fare l’allenatore, non so se qui o in Italia. Il mio futuro è pensare a vincere l’ultima partita".

