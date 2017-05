Serie A Fiorentina, Chiesa: «Stagione con troppi alti e bassi»

Il giocatore: «Spero in un futuro migliore per me e per la squadra» twitta

FIRENZE - "Al di là dei risultati ottenuti con la squadra dispiace perché è stata una stagione di alti e bassi". Federico Chiesa non è soddisfatto per il campionato disputato dai viola, nonostante lui sia stato tra i migliori. Il giovane esterno d'attacco si è preso la scena: "Per me è stata un'annata bellissima - ha spiegato a margine del presentazione del torneo giovanile "Niccolò Galli" in corso di svolgimento a Firenze - Sono cresciuto tanto come calciatore". Sul futuro: "Spero in un futuro migliore rispetto a questa stagione, per me e per la Fiorentina".

TUTTO SULLA FIORENTINA

TUTTO SULLA SERIE A