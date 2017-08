Wolfsburg-Fiorentina, amichevole in diretta a partire dalle 16

TORINO - Sarà una sfida amichevole con... due vecchi amici. Mario Gomez e Kuba Blaszczykowski faranno gli onori di casa per il Wolfsburg, squadra tedesca che accoglie una Fiorentina ancora in fase di costruzione. Ecco alcune indicazioni per seguire la partita di questo pomeriggio.

Segui Wolfsburg-Fiorentina a partire dalle 16

Probabile formazione

Fiorentina: (4-2-3-1) Sportiello; Tomovic, Vitor Hugo, Astori, Maxi Olivera; Veretout, Cristoforo; Chiesa, Hagi, Zekhnini; Babacar. All. Pioli

Dove vedere Wolfsburg-Fiorentina in tv - La sfida contro i tedeschi sarà vis, partita amichevole internazionale, verrà trasmessa oggi, domenica 6 agosto, a partire dalle ore 16 in diretta tv live su Sky (Sky Calcio 1, Sky Calcio 1 HD). Tutti gli abbonati Sky potranno seguire la partita in streaming gratis tramite l’app Sky Go.