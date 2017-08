Serie A Fiorentina, Pioli: «Inter forte, ma quel rigore su Simeone...»

FIRENZE - Stefano Pioli ha riconosciuto la superiorità dell'Inter, ma ha espresso tanto rammarico per un risultato che a suo giudizio è stato troppo netto. La Fiorentina ha perso 3-0 all'esordio in campionato a San Siro: "Il risultato è troppo pesante - ha dichiarato il tecnico a Mediaset Premium - per la prestazione che abbiamo fatto non meritavamo di perdere così. L'Inter però è più forte di noi, non possiamo negarlo. Sono soddisfatto, sappiamo che dobbiamo crescere e migliorare, ma questa gara mi lascia sensazioni positive. Dispiace solo per il risultato così netto, ho però un buon materiale su cui lavorare. Sono soddisfatto del mercato, sono arrivati ottimi giocatori".

IL RIGORE SU SIMEONE - Durante Inter-Fiorentina c'è stato un episodio incriminato: Miranda ha sgambettato Simeone in area al 41' del primo tempo, sul risultato di 2-0. Il rigore pareva esserci, ma il Var ha detto no, senza però il controllo diretto di Tagliavento. "Ho parlato con l'arbitro - ha raccontato Pioli - il dubbio c'era ma lui non ha voluto controllare con la Var, fidandosi della comunicazione che gli è arrivata. Stiamo capendo ancora alcune dinamiche, anche questa tecnologia è all'inizio e gli arbitri vanno capiti. Ciò non toglie che l'Inter ha giocato bene e meritato di vincere. Noi potevamo riaprirla, ma non dovevamo prendere il terzo gol".

