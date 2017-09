Serie A Pioli: «Fiorentina, se giochi così puoi sempre vincere»

VERONA - "Se giochiamo così le possibilità di vincere sempre aumentano di tantissimo". Stefano Pioli, intervistato ai microfoni di Mediaset Premium, è finalmente soddisfatto per la prestazione della sua Fiorentina. Queste le sue parole dopo la vittoria - la prima in campionato - per 0-5 contro l'Hellas Verona: "Oggi abbiamo avuto continuità. Contro Inter e Sampdoria non siamo stati molto solidi in difesa, anche per questo motivo siamo contenti di non aver subito gol. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Ora però dobbiamo rimanere con i piedi per terra, serve tempo". Sui Della Valle: "Anche loro oggi saranno contenti dopo questa vittoria. La proprietà ci fa sentire il suo sostegno".

LE AMBIZIONI - "Sono felice di allenare la Fiorentina - ha aggiunto Pioli - i nostri tifosi hanno grande passione. A loro chiedo di stare sempre vicini a questo gruppo: siamo una buona squadra, abbiamo senso d'appartenenza e possiamo solo crescere". L'ex tecnico di Lazio e Inter non vuole sentir parlare di obiettivi, ma ha chiesto alla sua squadra di provare a vincere più partite possibile: "Dare il massimo domenica dopo domenica: questa deve essere la nostra ambizione - ha spiegato Pioli - e arrivare al 100% il prima possibile. Abbiamo bisogno di lavorare tanto insieme per conoscere al meglio tutti i meccanismi di gioco".

