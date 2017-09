Serie A Fiorentina, Pioli: «E' presto per guardare la classifica»

FIRENZE - Pioli promuove la Fiorentina alla vigilia della gara contro il Chievo Verona: "La squadra sta bene, sono tutti disponibili. E' stata un'ottima settimana, ho visto attenzione e concentrazione. La classifica? Non credo che sia il momento adatto per guardarla, il bilancio è parziale e la nostra partenza non è stata facile. Dopo la sosta abbiamo invertito la rotta, avevamo zero punti dopo due fare. Domani si chiude un blocco di cinque partite molto importante, abbiamo perso solo la gara contro la Juventus. Dobbiamo fare bene. Benassi? E' un elemento importante nel mio progetto".

GUARDA LE PROBABILI FORMAZIONI



OSTACOLO CHIEVO - "Affrontiamo una squadra matura ed esperta. E' una società da ammirare per i risultati e che cambia poco. Bisogna offrire una prova precisa e attenta. Non dobbiamo giocare sottoritmo, il Chievo concede poco, servirà pazienza per capire quando forzare e quando gestire il possesso palla".

CLASSIFICA SERIE A