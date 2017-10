Fiorentina, l'oro Babacar

Se da una parte Federico Chiesa, 19 anni, è il fiore all’occhiello del settore giovanile viola, il suo controcanto è sicuramente Babacar, 24 anni, che si è imposto sulla ribalta nazionale circa un lustro prima del figlio d’arte. Bacar, senegalese, è un attaccante dotato di forza, sprint e fiuto per il gol approdato nel vivaio della Fiorentina con la formazione degli Allievi. Sulla sua abilità nel vedere e sentire la porta parlano i 34 gol viola realizzati in 112 partite per una media che sembra destinata a crescere appena riuscirà a essere utilizzato con maggior continuità. Non è così facile, infatti, riuscire a risultare decisivo quando si entra spesso a partita in corso. Che si tratti di un giocatore in ascesa è un dato oggettivo e non a caso è stata una delle pedine su cui la dirigenza toscana non ha voluto intavolare trattativa per una sua possibile cessione. La Fiorentina conosce perfettamente il vero potenziale di questo calciatore dotato anche di temperamento non così comune. Babacar, che ha cominciato la sua carriera nelle giovanili del Rail, nella sua città natale di Thiès, nell’estate del 2007 si è allenato con la selezione giovanile del Pescara, venendo poi acquistato nello stesso anno dalla Fiorentina. Nel campionato Allievi della stagione 2008-2009 vince il titolo con la squadra gigliata, battendo in finale l’Inter. Dall’anno successivo, anno in cui firma il suo primo contratto da professionista, inizia a far parte stabilmente dalla squadra Primavera. Da allora la curva della sua parabola non ha smesso di crescere nemmeno quando il club toscano lo ha “parcheggiato”, per farlo maturare, prima nel Racing Santander, quindi nel Padova e nel Modena. Ma dalla stagione 2014/15 la sua casa è la Fiorentina e questo potrebbe davvero essere l’anno in cui potrà mettere in risalto tutte le sue qualità.. Il suo valore di mercato supera al momento i dieci milioni di euro.

