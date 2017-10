Serie A Fiorentina, Gil Dias ai box: si è rotto un dito del piede

Il centrocampista non sarà disponibile per la gara interna contro l'Udinese twitta

FIRENZE - Gil Dias non ci sarà alla ripresa del campionato e salterà sicuramente la gara contro l'Udinese. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, si è rotto un dito del piede sinistro mentre era impegnato con l'Under 21 del Portogallo. "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gil Dias, nel corso della partita Bosnia-Portogallo, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21, a seguito di uno scontro di gioco ha riportato una frattura composta della falange prossimale del quinto dito del piede sinistro. Il calciatore farà rientro oggi a Firenze e inizierà le terapie del caso. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni", si legge nel report medico pubblicato dal club viola.



TUTTO SULLA FIORENTINA

CALENDARIO SERIE A