Serie A Fiorentina, Sportiello: «Pronti per una nuova battaglia a Benevento»

FIRENZE - "Di certo ieri è andata bene: abbiamo fatto un'ottima gara. Dovevamo cancellare in fretta la brutta prestazione di Verona". Così il portiere della Fiorentina, Marco Sportiello, a margine di un evento organizzato da Save the Children (associazione benefica da molti legata al club viola): l'estremo difensore ha parlato dell'ultima uscita dei viola e guarda al futuro: "Adesso ci attende un'altra battaglia: ogni domenica è una storia a sé. Come dico sempre nello spogliatoio, ogni gara sarà la partita della vita per noi, e dovrà essere così anche nella prossima a Benevento".

