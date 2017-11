Serie A Fiorentina, Astori: «Roma, pronti a reagire dopo Crotone»

FIRENZE - "La Roma merita tanto rispetto. A inizio stagione c'era un po' di scetticismo anche nei confronti dell'allenatore, invece la squadra sta dimostrando partita dopo partita di essere tosta". Queste sono le dichiarazioni di Davide Astori, capitano della Fiorentina ed ex giallorosso, in vista del prossimo match di campionato al Franchi contro la squadra di Di Francesco. "Subiscono pochi gol e hanno individualità importantissime - ha spiegato il difensore all'uscita dal Fiorentina store di borgo San Lorenzo, a Firenze, dove ha firmato degli autografi insieme al compagno Simeone - Arrivano da una trafila incredibile di vittorie fuori casa, sarà una partita proibitiva ma ce la metteremo tutta per mettergli i bastoni fra le ruote". Astori ha promesso ai tifosi un pronto riscatto: "Siamo amareggiati dalla sconfitta di Crotone. Io per primo sono stato molto deluso per la mia prestazione. Purtroppo la partita è stata compromessa da errori individuali. Dobbiamo reagire".

