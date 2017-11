Chiesa guarda in casa Juventus: «Bernardeschi campione, Chiellini un esempio»

Federico Chiesa, ha appena prolungato con la Fiorentina fino al 2022, ma resterà in viola l’anno prossimo?

«Se ho firmato è perché penso di poter continuare il mio percorso con la squadra che mi ha fatto crescere. E’ stata innanzitutto una scelta personale. Ho prolungato per continuare qui la mia crescita. Ora conta il presente, non il futuro».

(...)

Cosa ha provato a vedere Italia-Svezia?

«Un enorme dispiacere. Non andare al Mondiale dopo 60 anni mi rattrista come tifoso italiano prima ancora che come calciatore. La nuova Italia? Spero di farne parte, intanto farò di tutto per aiutare l’Under 21 a qualificarsi all’Europeo 2019 che si giocherà in Italia».

(...)

Chi è la sua favorita per lo scudetto?

«Una tra Napoli e Juve. La prima è pure la squadra che mi sta divertendo di più, la rivelazione di un campionato molto combattuto perché dopo alcuni anni sta davvero dando del filo da torcere ai bianconeri e se la sta giocando alla pari. Tra le sorprese ci metto pure l’Inter considerando quanto ha cambiato rispetto alla passata stagione».

(...)

Il suo ex compagno Bernardeschi sta giocando poco nella Juve: l’ha mica chiamato per dirgli di tornare?

«Nooo (ride, ndr). Però ci sentiamo, siamo amici, lui sa che era molto importante per noi e mi dispiace vederlo con un’altra maglia. Anche perché sono sicuro che diventerà un grande campione».

Lei finora ha fatto 6 gol in 39 gare di A, ancora però mai a una big. Sarà uno dei suoi prossimi obiettivi?

«Io contro la Juve la toccai (ammicca, ndr). Comunque vedremo. Intanto prima di Natale darò il mio primo esame a Scienze Motorie, anatomia. Calciatore e studente come Chiellini? Lui in effetti è un esempio».

