Serie A, Falcinelli: «Fiorentina, trasforma la delusione in rabbia»

FIRENZE - "La delusione per la sconfitta con la Juve e certi episodi a nostro sfavore dobbiamo trasformarla in rabbia per domenica prossima". L'ultimo acquisto della Fiorentina Diego Falcinelli suona la carica in vista della trasferta con l'Atalanta. Impegno difficile per lui e i suoi compagni reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro partite e una classifica che non entusiasma i tifosi. L'ex attaccante del Sassuolo, intervenendo a Radio Toscana, si è detto comunque soddisfatto del suo arrivo a Firenze a gennaio e non vede l'ora di dare il proprio contributo: "Quando sono arrivato non c'era un bel clima, la Fiorentina era stata appena battuta in casa dal Verona. Però ho trovato un gruppo affiatato e di qualità, mi piacerebbe restare qui a lungo". Pioli lo ha fatto debuttare 10 giorni fa contro il Bologna a metà ripresa al posto di Simeone, in vista dell'Atalanta potrebbe ripetersi la staffetta: "Personalmente sto bene e sono pronto, aspetto la mia occasione". Una battuta sulla Var: "Spero col tempo le cose migliorino perché adesso sembra un calcio un pò finto. Inoltre vengono prese talvolta delle decisioni sbagliate, come è stato per noi contro la Juve".

PROPRIETA' - Ora però nel clan viola si ha voglia soprattutto di guardare avanti e riportare la squadra a livelli competitivi: la società per adesso è ancora in vendita dato che i Della Valle non hanno al momento stracciato il comunicato fatto nel giugno scorso in cui annunciavano l'intenzione di farsi da parte e cedere la Fiorentina, ma questo - ribadiscono dal club - non significa restare con le mani in mano dal punto di vista manageriale anche perché ad ora non sono arrivate offerte vere e proprie specie dopo ave risolto la situazione economica: di qui vari progetti in cantiere fra i quali il rafforzamento della squadra dopo l'attuale stagione di transizione e l'allestimento del centro per il settore giovanile.

