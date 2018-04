Serie A Fiorentina, Pioli: «Buona prestazione»

FIRENZE - "In verità già penso alla prossima partita. Abbiamo interpretato bene la gara, la prestazione è la cosa importante. Abbiamo creato molto contro una squadra che ha rischiato molto meno contro avversari più forti di noi, chiudendo gli spazi". Così il tecnico della Fiorentina, Pioli, a Sky dopo lo 0-0 con la Spal: "Abbiamo creato molte occasioni ma oggi la palla non voleva entrare. Dobbiamo andare avanti così, abbiamo mostrato anche oggi che la condizione c'è e che possiamo giocare un buon calcio. Tatuaggio di Astori? E' una cosa personale, mi spiace che questa cosa sia uscita. Quanto accaduto ci rimarrà dentro per sempre, l'ho fatto perché lo sentivo di fare. Serie ferma a sei vittorie? E' un po' la mia storia. Ma il campionato è lungo e qualche mese fa saremmo stati molto contenti di saperci in questa posizione. Sei partite sono importanti e noi dobbiamo rimanere attaccati al nostri spirito e alle nostre qualità: vogliamo finire bene il campionato. Con la testa ci siamo, vediamo cosa accadrà. Derby di Roma? Lo guarderò. Sia perché amo le grandi partite, ho vissuto il derby di Roma, sia perchè a breve affronteremo la Lazio".

