FIRENZE - "Napoli? Di sicuro arriverà carico. Dopo il risultato di Torino ci terranno a fare bene per non vanificare lo sforzo fatto con la Juventus". Così il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi in un'intervista ai microfoni di 'Tgr Rai Toscana': "Sarà una partita difficile a prescindere dal momento, perché loro sono una grandissima squadra. Per provare ad ottenere un risultato positivo servirà la migliore Fiorentina e forse anche qualcosa in più".

