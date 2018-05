Serie A Fiorentina, Pioli: «Gestita male la pressione»

FIRENZE - La Fiorentina cade in casa contro il Cagliari, che prende una boccata d'ossigeno in ottica salvezza. Stefano Pioli non è soddisfatto della gara dei suoi: "Non abbiamo giocato bene. Ultimamente abbiamo vinto giocando bene, oggi non ci siamo riusciti. Abbiamo reagito con poca testa e tanta grinta" afferma il tecnico. "Siamo arrivati un po' troppo carichi e non abbiamo gestito la pressione di questa partita; dispiace la situazione nel finale, la mia squadra ha sempre avuto comportamenti perfetti, abbiamo perso lucidità e abbiamo reagito in modo sbagliato". L'allenatore viola non è soddisfatto dell'arbitraggio: "Oggi il tempo effettivo giocato è stato di 40 minuti. Bisogna dare il giusto recupero e magari qualche volta ammonire chi fa perdere tempo senza motivo, avrebbe aiutato il clima". Sull'andamento della partita: "La nostra difficoltà nella manovra ci ha impedito di costruire situazioni da goal chiare. Oggi abbiamo fatto tiri sporchi e fatto fatica ad andare in profondità. Non siamo stati alla nostra altezza" Sul sostegno dei tifosi: "All'inizio la curva ci è mancata un po', ma poi si sono fatti sentire. Se tutte le componenti andranno nella stessa direzione il futuro è solido e cercheremo di dare soddisfazioni anche nella prossima stagione". Sul ricordo di Astori: "Il numero 13 è ovunque in questa stagione, anche oggi che si affrontavano le due squadre in cui Davide ha giocato per più tempo. Davide è sempre con noi, e quando ci sono queste manifestazioni spontanee di affetto è sempre un bene".

