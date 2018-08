Serie A, Pioli: «Fiorentina, devi essere spumeggiante»

FIRENZE - La Fiorentina scalda i motori e attende il Chievo. Così Stefano Pioli prima del debutto: "Voglio una Fiorentina spumeggiante, una squadra che non si arrende mai. Sono motivatissimo. Quando si inizia non c’è preoccupazione. Abbiamo fatto di tutto per stare bene all’esordio. Mi incuriosisce vedere il potenziale che c’è e i frutti del lavoro svolto. Il Chievo? Non abbiamo paura, sicuramente da un punto di vista fisico sarà più avanti di noi. Bisognerà colmare questa differenza con l’entusiasmo e la voglia di fare la partita e di fare bene davanti ai nostri tifosi. Loro sono difficili da superare, hanno dei buoni giocatori che hanno messo in difficoltà la Juve”.

ASTORI PRESENTE - "Davide c’è, è con noi al centro sportivo tutti i giorni, ci ha lasciato qualcosa di importante, ma è dentro tutti coloro che hanno giocato con noi. Lavoreremo per far sì che i suoi valori vengano tramandati anche ai nuovi arrivati e ci stiamo riuscendo. Dobbiamo essere sempre uniti con valori tecnici e molari importanti”.