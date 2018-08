Serie A, Antognoni: «Chiesa? E' rimasto per maturare»

FIRENZE - "C'è un progetto avviato l'anno scorso, tenendo tutti i migliori e con l'obiettivo di puntare all'Europa". Così Giancarlo Antognoni, a Radio 24, nel giorno del 92/o compleanno della Fiorentina, che la società ha celebrato sui propri canali ufficiali. "Metà della vita l'ho passata a Firenze e nella Fiorentina, anche se ho il rammarico di aver vinto poco. Però, i ricordi sono tutti positivi - ha proseguito il club manager viola -. La Fiorentina di oggi ricorda la mia, quella yé-yé". Tanti i campioni che hanno vestito questa maglia, tra i più ammirati da Antognoni "Passarella, Baggio, Batistuta e Rui Costa". Il maggior talento viola di oggi è il figlio d'arte Federico Chiesa. "Il padre lo ha consigliato bene, data l'età gli ha detto di restare a Firenze, perché qui ha la possibilità di giocare, maturare e pure fare qualche errore. Il suo futuro? Difficile ora fare previsioni come ipotizzare se ci saranno altri Antognoni e altri Totti, perché il calcio è cambiato".

DA ASTORI A MANCINI - Intanto, la Fiorentina si tiene stretto Federico Chiesa e non dimentica Astori: "Davide sarà sempre con noi, ha insegnato tanto ai compagni", le parole di Giancarlo Antognoni. Che poi si è soffermato sulla contestazione di domenica scorsa dei tifosi delle curve contro i Della Valle, fischiata dal resto dello stadio. "Posso solo dire che, stando tutti uniti, si può andare avanti, le spaccature finiscono spesso per generare qualche problema, mentre il sostegno del pubblico è sempre determinante: mi auguro non manchi mai nelle prossime partite". Chiusura sul ct Mancini: "E' la persona giusta per rilanciare l'Italia, avrà una squadra competitiva". Intanto, la Fiorentina è tornata oggi ad allenarsi in vista della sfida interna contro l'Udinese. "Novantadue pagine di storia incredibile e un futuro tutto da scrivere, buon compleanno viola", gli auguri postati da Marco Benassi.