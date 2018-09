Serie A Fiorentina, Pioli: «Possiamo dire la nostra in ogni campo»

FIRENZE - "Abbiamo le qualità per fare un calcio propositivo e rapido. Siamo stati bravi ad alternare, con personalità e attenzione. E giocare in casa con questo pubblico ci aiuta. L'attacco? Non dimentico le cose buone fatte da Eysseric. Non conta il numero di attaccanti, ma la disponibilità di tutti". Così il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, a Sky dopo la gara con la Spal: "Siamo una squadra giovane, possiamo fare la nostra partita su ogni campo. Il pari di Genova è stato giusto per come è andata la partita, ma la squadra che voglio è quella. Sia con le big che con le meno blasonate. Oggi siamo stati padroni del campo, mettiamo in campo i valori che abbiamo. Mirallas? Era arrabbiato perché pensava di giocare dall'inizio ma mi è piaciuta la sua reazione. Devo fare delle scelte, a volte si penalizza qualcuno. Ma bene questo atteggiamento e questa voglia. Così si gioca, così si reagisce a un'esclusione inaspettata. Pjaca? Ha talento ma deve trovare il ritmo. Deve trovare convinzione e entusiasmo, le qualità ci sono tutte. Il fratello di Chiesa? Non so se sia più forte di Federico, ma già si parla tanto le paragone col papà... Inter? Grandissima squadra. Ci dobbiamo preparare bene per cercare di metterla in difficoltà".