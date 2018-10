Serie A Fiorentina, Antognoni: «Biraghi? Orgogliosi di lui»

FIRENZE - ''Mi ha fatto piacere che Biraghi abbia segnato l'altra sera un gol decisivo, c'erano perplessità da parte di molti nei suoi confronti quando lui è arrivato a Firenze tra tante perplessità, adesso rappresenta per tutti noi motivo di grande orgoglio: grazie alla sua volontà e al suo carattere e al lavoro di Pioli Cristiano sta raggiungendo traguardi importanti''. Lo ha detto Giancarlo Antognoni a margine dell'evento 'Estra per lo sport' che si è tenuto oggi a Prato. ''Biraghi è un giocatore che si impegna sempre al massimo - ha continuato il club manager della Fiorentina - Il gol alla Polonia è il coronamento di due anni di lavoro. E non sorprende la dedica a Astori che è sempre nel suo cuore come in quello di tutti noi''. Antognoni si è poi soffermato sulla Nazionale tornata a vincere una gara ufficiale dopo un anno: ''Domenica ho visto un'Italia propositiva che ci saprà dare di sicuro tante soddisfazioni ai prossimi Europei. Anche se l'obiettivo maggiore saranno i Mondiali in Qatar nel 2022: Mancini può contare su giovani molto interessanti, fra un anno e mezzo si vedranno risultati''. Intanto, dopo la sosta, torna di scena il campionato che vedrà la Fiorentina impegnata domenica alle 18 al Franchi dove finora viaggia a punteggio pieno (4 vittorie in altrettante partite)a fronte di un rendimento esterno fin qui da retrocessione. Il prossimo avversario sarà il Cagliari che è stata l'ultima squadra a vincere a Firenze togliendo ai viola le residue speranze europee: ''Se c'è voglia di riscatto dopo quella sconfitta? La voglia c'è anche se contro il Cagliari non è mai facile - ha ammesso il dirigente viola - Però giocando in casa vogliamo e dobbiamo prenderci i tre punti''.