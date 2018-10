Serie A Fiorentina, Pioli: «Non abbiamo messo in campo le nostre qualità»

TORINO - Dopo il pareggio, 1-1, con il Torino, il tecnico viola Stefano Pioli interviene ai microfoni di Dazn: "Credo che oggi non abbiamo messo in campo tutte le nostre qualità tecniche. Servivano pulizia e precisione per superarli. Questo limite, soprattutto nel primo tempo, non ci ha permesso di essere pericolosi. Oggi si vede che non era la nostra serata giusta - spiega il tecnico viola - , ma sottolineo la voglia e la cattiveria dei ragazzi nel voler portare a casa punti, contro una squadra forte e fisica che non ha mai mollato la presa. Sotto questo punto di vista è un bel passo in avanti, ma sappiamo che possiamo e dobbiamo fare meglio". Sulla panchina, a sorpresa, di Simeone: "Volevo puntare su movimenti diversi con meno profondità e più giocatori fra le linee. Purtroppo non siamo riusciti in questo. Nel secondo tempo siamo un pò migliorati nonostante il tanto pressing del Torino, ma nella ripresa qualche occasione l'abbiamo avuta. Questa partita rappresenta un passaggio di crescita importante, si cresce anche attraverso serate simili, complicate sia per i meriti degli avversari che per i nostri demeriti. Con questo spirito, e qualche accorgimento, possiamo fare belle cose".