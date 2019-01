Serie A Fiorentina, Pioli: «Vittoria pesante nonostante gli errori»

VERONA - “Seconda vittoria in trasferta? Si, ma questa è ancora più importante". Così un soddisfatto Stefano Pioli, dopo la rocambolesca vittoria per 4-3 sul campo del Chievo. Queste le parole Dazn: "Partita strana quella di oggi, soprattutto per la nostra gestione del doppio vantaggio, che doveva essere migliore. Davanti abbiamo trovato un avversario che ha fatto la partita folle che ci aspettavamo, dal punto di vista tattico. Vittoria molto importante, non dimentichiamo che qui, nel nuovo corso del Chievo hanno pareggiato Lazio e Inter. Polemiche arbitrali? Credo che non sia stata una giornata particolarmente fortunata per l'arbitro, ma non era neanche facile in una partita così nervosa e convulsa. Troppi gol presi? Si, è chiaro che noi vogliamo giocare da dietro con logica, ma qualche errore ci può stare nella crescita dei nostri giocatori. Non mi piace prendere questi gol, ma ne facciamo molti, sintomo del nostro calcio propositivo. Muriel e Hancko? David ha sofferto un po' ma era la sua prima da titolare ed ha comunque fatto bene. Luis è arrivato a Firenze nel momento giusto, bisognerà vedere nel lungo periodo, ma quello che sta facendo dimostra la sua maturità. Abbiamo una bella abitudine: prima di ogni partita un giocatore fa un discorso a tutta la squadra, oggi l'ha fatto Muriel ed è stato molto toccante”.

