Serie A Frosinone, Longo: «Sapevamo sarebbe stata proibitiva»

NAPOLI - "Questo passivo potrebbe far pensare all'atteggiamento sbagliato, ma avevamo approcciato bene. Il Napoli però ha sfruttato le uniche due occasioni concesse. E quando vai sotto contro una squadra del genere concedi spazi e rischi l'imbarcata. E' una questione di dettagli più che di atteggiamento: devi essere perfetto per fare risultato in questi match". Queste le prime parole di Moreno Longo che, ai microfoni di Sky Sport, analizza la gara con il Napoli (persa 4-0): "Pinamonti? Giocherà anche in casa e quando affronteremo squadre di livello simile al nostro. Bisogna stare attenti anche all'equilibrio, che abbiamo trovato con il 3-4-2-1. La convivenza tra lui e Ciofani è difficile, ma sappiamo anche quanto è importante per noi il capitano. Ci sarà questo ballottaggio".

STAGIONE - "Soddisfatto? Bisogna fare un'analisi a 360 gradi, non si può dire di essere soddisfatti se si guarda la classifica. C'è però da analizzare l'impatto con la categoria. Nelle ultime gare abbiamo avuto la media di un punto a partita - spiega il tecnico dei ciociari - , in linea con la media salvezza. Sappiamo che non può bastare, ma questa media non era scontata. Calendario? Ora diventa un po' più semplice, guardiamo avanti con positività. Abbiamo autostima ora che si è superata la parte di stagione iniziale, tolta la partita di oggi che per noi era sicuramente proibitiva".