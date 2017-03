Serie A Genoa, Orban recupera e vede il Milan

GENOVA - Per dimenticare subito la sconfitta nel derby Mandorlini conosce una sola via, quella del lavoro. Per questo motivo il Genoa oggi ha svolto una seduta molto intensa, tra esercitazioni tecniche e schemi offensivi. Il prossimo obiettivo è la trasferta di San Siro contro il Milan, in programma sabato alle ore 20.45, una sfida che il Grifone non vuole sbagliare, soprattutto dopo l'annuncio di una forte contestazione da parte dei tifosi. In vista della trasferta milanese c'è però una buona notizia: il rientro in gruppo di Orban, costretto a saltare gli ultimi impegni di campionato a causa di problemi fisici. Le condizioni dell’esterno difensivo argentino verranno valutate nei prossimi giorni, poi verrà deciso l'eventuale inserimento tra i disponibili per l’incontro con i rossoneri. Al termine dell'allenamento tutti i giocatori hanno pranzato insieme allo staff tecnico e ai dirigenti nel centro sportivo, un chiaro segnale che dimostra la voglia del Genoa di ritrovare gruppo e unità.

