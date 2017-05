Serie A Genoa, Juric: «Torino grande squadra. Salvezza sofferta»

GENOVA - Per il Genoa, quella contro il Torino è una vittoria che vale una stagione. Il Grifone ha conquistato la salvezza grazie al 2-1 sui granata: "È stato un anno davvero paradossale - ha spiegato Juric ai microfoni di Mediaset Premium - dopo un grande girone d'andata abbiamo giocato un girone da ritorno da dimenticare. Oggi ce la godiamo, abbiamo fatto una grande prestazione, non concedendo nulla al Torino che è una grande squadra".

TUTTO SUL GENOA

IL FUTURO - "Ho imparato che non bisogna mai lasciar correre le cose - ha ammesso Juric percorrendo a ritroso la stagione rossoblù - All'andata girava tutto bene, abbiamo fatto gli stessi punti di quando c'era qui Gasperini che è il migliore in Italia. Poi ci siamo messi in una situazione bruttissima, questo ci servirà da lezione. Una dedica per questa salvezza? Alla gente e alla società che mi è stata sempre vicina". Juric ha parlato anche della voglia di rimanere a Genova anche nella prossima stagione: "Ho un contratto col Genoa, vorrei costruire un grande Genoa se sono tutti d'accordo. Da quando sono tornato si è rivisto il gioco, abbiamo giocato grandi partite contro Lazio, Inter e Genoa. Sono stato male dopo l'esonero, poi quando mi hanno richiamato avevo tanta voglia e da lì voglio ripartire".

CLASSIFICA SERIE A