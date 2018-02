Serie A Genoa, Izzo salta la Lazio per infortunio: «Non ci sarò»

Il giocatore salterà il match di lunedì sera dell'Olimpico per un problema al ginocchio: «Mi dispiace... Tornerò presto per combattere ancora di più» twitta

GENOVA - Davide Ballardini sperava in un recupero lampo per avere Armando Izzo a disposizione nel match contro la Lazio. Il difensore ha stretto i denti, ma oggi ha annunciato la sua assenza nel match di lunedì sera dell'Olimpico. La causa? Un problema al ginocchio. Ecco il post pubblicato da Izzo sulla sua pagina Facebook: "Mi spiace non esserci lunedì...tornerò presto per combattere ancora di più". Un'assenza che va ad aggiungersi a quelle di Spolli, squalificato e degli infortunati Veloso e Rossi.

