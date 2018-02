Serie A, Genoa Ballardini: «Siamo stati perfetti. Pandev? È unico»

Il tecnico dopo la vittoria per 2-0 contro l'Inter: «Ho visto una vera squadra, brava in entrambe le fasi. Possiamo ancora crescere» twitta

GENOVA - Terza vittoria di fila per il Genoa di Ballardini, la seconda contro una big in lotta per la Champions League. Dopo lo scalpo della Lazio ecco quello dell'Inter di Spalletti, in un 2-0 che ha esaltato i rossoblù "Siamo stati quasi perfetti. Abbiamo offerto un ottimo calcio quando avevamo la palla tra i piedi e ci siamo difesi bene quando attaccava l'Inter. Siamo stati padroni per larghi tratti della partita" ha commentato ai microfoni di Mediaset Premium l'allenatore del Grifone. Davide Ballardini ha festeggiato la 200a panchina in Serie A sottolineando lo spirito di gruppo dei suoi: "Siamo una squadra vera che prova ad aiutarsi sempre. Chiedo sempre ai ragazzi di proporre gioco e di complicare quello degli altri. C'è grande serietà e disponibilità da parte di tutti, ma anche qualità. Obiettivi? Fare bene fino alla fine. Possiamo chiedere ancora di più a questa squadra, con questa umiltà si può ancora crescere ed essere più bravi di così".

I SINGOLI E L'INTER - Su Pandev e Perin solo belle parole: "Goran è un giocatore con qualità non comuni. In più è anche serio e disponibile. Questo lo rendono unico per noi. Perin è un portiere di livello mondiale che può giocare in qualsiasi top club europeo". Ballardini ha concluso la sua intervista con un commento sull'Inter, considerata ancora una big del campionato nonostante il periodo negativo: "Una grande squadra. Anche stasera ha dimostrato di essere in salute, lotterà fino alla fine per un posto in Champions League. Noi siamo stati bravi e fortunati".

