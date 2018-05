Serie A Genoa, Galabinov: «Il nostro tifo? E' come avere un compagno in più in campo»

GENOVA - "I primi anni in Italia sono stati difficili, la Bulgaria non faceva parte dell'Unione Europea e sono dovuto partire da zero, è una bella sensazione adesso essere in Serie A ma per arrivarci ho fatto tanti sacrifici e tanta gavetta". Andrej Galabinov, attaccante del Genoa, si racconta così ai microfoni del sito ufficiale rossoblù: "Vengo da una famiglia di sportivi, anche se tutti si sono dedicati ad altri sport. Io sono l'unico che ha fatto calcio e mi è rimasto sempre nel sangue. Genova è un punto di arrivo e di partenza. Sono arrivato in Serie A qui, Genova mi ha dato tantissimo e continua a darmi tanto. Ho visto cosa si prova a segnare in uno stadio come il Ferraris. Il nostro tifo è meraviglioso, ogni volta che scendiamo in campo si sente che giochiamo con un uomo in più. Questa società e questa città mi stanno davvero dando tanto. Abito in centro, frequento molto la città mi piace passeggiare per i vicoletti. Stoichkov? Non posso dire che fosse esattamente il mio idolo, visto che ha un ruolo differente dal mio. Ma indubbiamente è stato il giocatore bulgaro più forte di tutti i tempi, era veramente uno spettacolo vederlo giocare. Da bambino più che come un idolo lo vedi come un'icona della Bulgaria, è stato il calciatore più famoso del mio Paese in tutto il mondo, è stato pallone d'oro, ha giocato nel Barcellona e in Italia. L'ho ammirato giocare e ho avuto anche la fortuna di conoscerlo".

