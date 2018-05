Serie A Genoa, Ballardini: «Perin in uscita? Solo per una big...»

L'allenatore: «Per me è uno dei migliori portieri, non solo in Italia ma in tutto il mondo» twitta

BENEVENTO - Davide Ballardini, l'allenatore del Genoa, fa un applauso ai tifosi che hanno sostenuto il Benevento al Vigorito: “I tifosi del Benevento sono stati i migliori in campo in assoluto. Sono molto attaccati alla loro squadra, sono in tanti a seguirla nonostante la retrocessione. E' un esempio per tutti noi, complimenti davvero a tutti loro per la stagione perchè questi tifosi sono sempre stati così bravi”.

ADDIO PERIN? - "Se avrà una chiamata da un club importante lo saluteremo - spiega il tecnico a Sky Sport - altrimenti lui una squadra ce l'ha già. Se ha la possibilità di andare in una grande squadre deve andarci, ma oltre quelle cinque grandi del nostro campionato non vedo altre possibilità per lui. E' molto legato al Genoa e per me è uno dei migliori portieri, non solo in Italia ma in tutto il mondo”.

BENEVENTO-GENOA 1-0: NUMERI E STATISTICHE

CLASSIFICA SERIE A