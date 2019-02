Perinetti: «Sturaro? Non siamo pazzi, è un investimento calcolato»

GENOVA - "L'acquisto di Sturaro? Non è una scelta improvvisata, con lui abbiamo riportato al Genoa un giocatore importante, senza dubbio. Conoscevamo le seu condizioni fisiche e recupererà gradualmente. Anzi, sta anche anticipando i tempi, ma vogliamo che recuperi bene, più che in fretta. È un investimento importante come quello fatto per Criscito, ed entrambi gli acquisti ci gratificano. Il suo costo? EÈ un discorso che lascia il tempo che trova: noi guardiamo l'investimento e le collaborazioni, siamo convinti che sarà un'operazione felice sotto tutti i punti di vista. Che operazione è stata? Non possiamo dire tutto, crediamo nel recupero di un giocatore che riteniamo molto importante, i 16 milioni spesi per Sturare renderanno di sicuro e sappiamo noi perchè. Inoltre lui ha scelto di tornare e la cosa ci fa molto piacere. Noi non siamo pazzi, non è fantacalcio ma calcio vero. Calciomercato? Non sono cambiati solo i prezzi, ma una cosa più complessa come l'ingaggio dei calciatori, oramai sono considerati una piccola impresa individuale e deve essere gestita da persone specializzate. Poi nelle scelte dei trasferimenti ci sono persone che spingono per una soluzione piuttosto che per un’altra. Non ci sono più solo le società che decidono, ma i calciatori prendono parte attivamente. Per una cessione importante non si può non tener conto della volontà del giocatore e del suo entourage".