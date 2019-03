Genoa, parla Criscito: «Juve? Tornassi indietro rifarei le stesse scelte»

GENOVA - Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Nella mia carriera mi sono diviso tra Juve e Genova. Ma ho moglie e figli genovesi, provo amore per questa città, per me è tutto. Quando sono andato alla Juventus in conferenza stampa ho detto che sarei voluto tornare al Genoa - ammette il capitano -, cosa che un ragazzo di venti anni non fa. Sono sempre stato sincero, sono orgoglioso e contento di essere il capitano di questa squadra - spiega -. Quando ho lasciato il Genoa ho fatto una promessa e ho detto: “Tra qualche anno ci rivedremo!” E così è stato. Se potessi tornare indietro? Rifarei le stesse scelte che ho fatto. Tornerei anche alla Juventus, perché è vero che mi è andata male, ma quando sono tornato a Genova ho trovato la Nazionale. Non rimpiango nulla di quello che ho fatto in carriera. Magari in una Juventus diversa avrei fatto diversamente. Quella esperienza mi ha aiutato a crescere soprattutto a livello umano. Le critiche mi hanno aiutato a diventare quello che sono. Russia? Difficile spiegare quell'esperienza a parole. Cultura totalmente diversa, ho incontrato un grande amico come Danny che mi ha aiutato molto, sono stato fortunato. Derby? Mi è mancato tanto, quella partita è tutto. E' stato bello rigiocarlo, la gente vive per questa partita. Cercherò di far capire ai nuovi arrivati che bisogna solo vincerla, dobbiamo riportare il derby dalla nostra parte. Prandelli? Quello che è stato, è stato, è ormai acqua passata. Quando il mister è arrivato ci siamo chiariti. Dobbiamo fare il bene del Genoa. Ora abbiamo un ottimo rapporto e spesso anche lui si confida con me. Io da capitano spesso chiedo consigli a lui perché sa tanto di calcio e ha tanta esperienza. Qui si è messo in discussione e sta facendo bene. ”.