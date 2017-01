Miranda sicuro: «L'Inter può raggiungere il livello della Juve»

MILANO - "Vogliamo finire più in alto possibile in classifica. Sappiamo che sarà difficile arrivare in vetta ma non è impossibile. Quindi fino a quando è possibile dobbiamo mirare al vertice, senza perdere di vista il nostro obiettivo: qualificarci in Champions League": lo dice il difensore dell'Inter Joao Miranda in un'intervista al canale ufficiale della serie A. Il difensore brasiliano è positivo, merito anche dell'arrivo di Stefano Pioli. "Sono convinto che avevamo buoni giocatori anche prima ma c'erano lacune tattiche. Pioli ha portato quel che ci mancava come squadra, essere più forti mentalmente e tatticamente. Sta facendo giocare insieme i nostri grandi giocatori, uniti per la squadra". La favorita, secondo Miranda, è sempre la Juventus ma il gap è colmabile: "La Juve è molto forte e credo che l'Inter possa raggiungere il livello della Juve, abbiamo le qualità per farlo. Andare in bianconero? No, sarebbe difficile per me. L'Inter è stata molto buona, sia i tifosi che i dirigenti. Mi hanno accolto come un figlio, sia il pubblico che il management. L'Inter è nel mio cuore".

