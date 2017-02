Pioli: «Higuain? Meglio  Icardi. Battiamo la Juventus» 

TORINO - Pioli non si accontenta del pareggio allo Stadium: «Noi scendiamo in campo per ottenere il massimo - dice il tecnico dell'Inter alla vigilia della sfida allo Stadium - quindi proveremo a vincere. La gara vale tre punti come tutte le altre ma sappiamo che può valere anche di più per quanto è sentita e cosa rappresenta. Non a caso si chiama il derby d'Italia, ma noi ci siamo preparati bene».

- Lacon il nuovo modulo, è pericolosa soprattutto nella prima mezz'ora: «È vero, ma non solo quello. Laha dei numeri importanti nei primi 20 minuti, sarà fondamentale approcciare bene, con efficacia i primi minuti, è la squadra che segna di più nei primi minuti, noi segniamo negli ultimi ma puntiamo a un risultato positivo».

I PRECEDENTI - «Non ho mai battuto la Juve perchè non ho mai allenato l'Inter». Così l'allenatore nerazzurro Stefano Pioli in vista della sfida con i bianconeri a Torino. Il tecnico spiega anche come è riuscito in poco tempo a trasformare la squadra nerazzurra: «Ho preso in mano la situazione perchè mi sono sentito subito al posto giusto nel posto giusto, al servizio di un grande club. È sicuramente la mia grande occasione. Chi è meglio tra Higuain e Icardi? Mauro, senza dubbio».