MILANO - Altri problemi per l'Inter e per Pioli dopo la sfida contro la Juventus. Stavolta arrivano dall'infermeria. Marcelo Brozovic, infatti, si è sottoposto nella giornata odierna a una radiografia che "ha evidenziato una frattura della prima falange del quarto dito del piede destro", si legge nel report medico del club nerazzurro. Stop confermato: niente Empoli per il centrocampista croato le cui condizioni verranno "valutate settimana dopo settimana".

