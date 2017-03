Inter, Pioli: «Le voci su Simeone e Conte non mi interessano»

MILANO - «Prima si parlava di Simeone e ora di Conte? Non mi interessa chi ho alle spalle: le voci fanno parte del calcio, fanno parte in particolare del nostro lavoro di allenatore. Ma non mi fanno perdere la convinzione, la serenità e la volontà di fare il massimo per questa squadra». Stefano Pioli, ai microfoni di Premium Sport, risponde alle voci che vogliono un nuovo allenatore per l'Inter. «Lo stop con la Roma è stato pesante, ma ora dobbiamo reagire e dimostrare di essere dei vincenti, soprattutto nella testa. La corsa dobbiamo farla su noi stessi: il nostro obiettivo è di vincere tutte le partite possibili. Abbiamo poco tempo da perdere, dobbiamo subito ritrovare la continuità di risultati. L’Inter squadra e l’Inter società hanno la forza per colmare queste posizioni e ambire nel prossimo futuro a competere per il campionato».