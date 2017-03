Pioli: «Inter, stiamo costruendo il futuro»

CAGLIARI - Stefano Pioli è soddisfatto dopo la vittoria dell'Inter a Cagliari (1-5), ma riesce comunque a trovare i difetti di una prestazione che ha visto i suoi vincere nettamente al Sant'Elia. "Abbiamo dimostrato di aver imparato gli errori della precedente sconfitta e siamo stati vincenti - dice il tecnico a Premium Sport -. Potevamo concedere meno ma abbiamo vinto una gara meritatamente, mettendo in campo la testa giusta. Dopo il terzo gol forse dovevamo gestire meglio la palla, in queste situazioni dobbiamo migliorare se vogliamo vincere tante partite. Poi alla fine i risultati determineranno i giudizi ma noi continueremo a lavorare per fare bene fino alla fine. Abbiamo fatto più di 20 tiri in porta, è un segnale importante ma dobbiamo crescere e migliorare perché il livello dei prossimi avversari sarà alto e dobbiamo farci trovare pronti".

Cagliari-Inter 1-5

IL FUTURO - "Ausilio ha detto che la società vuole progettare il futuro con me? Io ho sempre avuto il sostegno di tutta la società - conclude Pioli -. Stiamo lavorando, stiamo costruendo una buona base per il futuro ma sappiamo anche che c’è una stagione da portare al termine, dove dovremo correre tantissimo. Stiamo pensando al presente ma stiamo anche impostando il futuro".