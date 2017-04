Pioli: «L'Inter si sta avvicinando alla Juve. Conte? Voci non fastidiose»

MILANO - "Le voci su Conte non sono fastidiose. Fanno parte del gioco": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli, a Premium Sport, alla vigilia della partita contro la Sampdoria a San Siro. "Credo - continua l'allenatore - che troppe volte si parli dello stesso sport ma con obiettivi diversi. Il vostro obiettivo adesso è parlare de futuro ed essere poco concentrati sul presente, il mio è tutt'altro. Sono concentrato sul presente per dare il massimo quest'anno e costruire una base solida per il futuro". Pioli ribadisce che "i bilanci e le scelte vanno fatte a fine stagione" e tiene alta l'attenzione della squadra: "Abbiamo fatto un buon lavoro finora ma non significa niente se non saremo altrettanto bravi a gestire bene questo finale di campionato e fare molti punti in queste nove partite".

IL RITORNO DI CONTE IN ITALIA UN BUON SEGNALE

LA JUVENTUS - "Ci stiamo avvicinando alla Juventus ma ci manca ancora qualcosina. Ogni giorno lavoriamo con grande qualità e attenzione per cercare di migliorare il nostro livello. La prossima stagione vogliamo essere il più vicino possibile alle grandi squadre per competere e vincere": lo dice il tecnico dell'Inter. L'allenatore nerazzurro dice di non pensare alla sfida tra Napoli e Juventus di questa sera e resta concentrato sulla partita contro la Sampdoria di domani a San Siro: "L'importante sarà la nostra vittoria. Vogliamo vincere d'avanti ai nostri tifosi e questa è l'occasione per dimostrare il nostro valore. Noi adesso pensiamo a questo, possiamo decidere solo questo".