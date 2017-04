Pioli: «Inter, ora ci giochiamo tutti il futuro»

MILANO - "Tutti ci giochiamo il futuro da me ai giocatori. Dobbiamo fare del nostro meglio": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli nella conferenza stampa della partita contro il Crotone di domenica. "Essere all'Inter è importante - aggiunge - ma bisogna dimostrare di poter essere a certi livelli, innanzitutto con la testa. È in questi momenti che bisogna dimostrare di essere da Inter ma abbiamo le qualità per reagire e ripartire". Pioli poi ammette che l'Inter "ha rallentato e questa è una colpa. Non siamo perfetti ma siamo forti ne sono convinto".

CHAMPIONS .- "La Champions era un sogno difficile. La matematica non ci condanna ma se prima era difficile, ora lo è ancora di più": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli nella conferenza stampa della partita contro il Crotone. "Si dimentica troppo facilmente - sottolinea l'allenatore - il percorso che abbiamo fatto". Pioli difende anche Brozovic, nonostante il tocco di mano che ha condannato i nerazzurri contro la Sampdoria: "È un errore gravissimo che pesa, ma è rimasto in partita per tutta la gara, ha corso più di tutti, gioca verticale. Deve sicuramente trovare un equilibrio mentale migliore".