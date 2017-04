Mancini: «L'Inter ha ottimi giocatori ma i dirigenti...»

L'ex allenatore nerazzurro: «La decisione che ho preso in estate non è stata presa a cuor leggero» twitta

TORINO - «L'Inter ha ottimi giocatori ma non si può dire lo stesso dei dirigenti». Bum. Che botta. Un'altra, come se non bastasse lo schiaffo di Crotone. Roberto Mancini getta benzina sul fuoco in casa nerazzurra: «L'allenatore è sempre il primo a pagare - ha detto a Sky Sport - ma voglio pagare se la squadra la faccio io. Se mi sono sentito maltrattato? No, è stata una mia decisione quella di lasciare l'Inter. Purtroppo sono finito in mezzo al caos di luglio e agosto e ho dovuto fare una scelta»

