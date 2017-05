Inter, dura contestazione della Nord: «Dirigenza assente e in campo mezzi uomini»

MILANO - Come previsto, la Curva Nord dell'Inter ieri sera ha contestato squadra e società (e urlato diversi buuu a Koulibaly). Dopo 10 minuti sono stati esposti tre eloquenti striscioni che hanno spiegato bene il punto di vista degli ultras, ma anche della tifoseria nerazzurra in generale considerando il lungo applauso partito dall'intero stadio quando è stato srotolato l'ultimo lenzuolo: «Dirigenza totalmente assente e in campo mezzi uomini senza orgoglio né mordente; Nonostante tutto... Noi anche oggi in 60.000, gli unici ad onorare la nostra storia». Qualcosa però si muove. Il ds Piero Ausilio ha avviato da tempo i contatti con Gabriele Oriali per riportarlo in nerazzurro nel ruolo di club manager: «Non posso negare il pranzo, c'è stato, ma ne faccio tanti. Oriali è un amico, ho avuto il piacere di lavorare con lui molti anni - ha dichiarato a Premium -. Vedremo cosa porterà il futuro». Di sicuro Ausilio avrà parlato di Oriali con gli Zhang. Ieri mattina il patron Jindong, ripartito per Nanchino già dopo la partita, è stato ad Appiano a caricare e scuotere la squadra: «La strategia di lungo termine si basa sulla costruzione di una società solida e di un'organizzazione infrastrutturale di livello mondiale - ha spiegato a giocatori e dirigenti -, per rendere il club sempre più forte».