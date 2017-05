Calciomercato Inter, Handanovic ritrova un amico: Padelli suo vice come a Udine

Prosegue l’italianizzazione del club. Allo studio pure il rinnovo di Berni, che si è rivelato giocatore prezioso per lo spogliatoio twitta

MILANO - Da un'"H" a un'altra. Daniele Padelli, 31enne portiere del Torino, da quest'anno riserva di Joe Hart, la prossima stagione sarà lo scudiero di Samir Handanovic all'Inter. I contatti fra le parti sono avviati da tempo e Padelli, in scadenza di contratto col Toro (116 presenze dall'estate 2013 a oggi), firmerà un biennale col club nerazzurro, riabbracciando così il portiere sloveno con cui ha condiviso già lo spogliatoio dell'Udinese nella stagione 2011-12. I due si trovarono molto bene e pare che proprio da Handanovic sia arrivata la benedizione per il suo ingaggio. Nell'ottica di italianizzare sempre di più l'organico nerazzurro, sarà dunque Padelli il nuovo "numero 12", prenderà il posto di Juan Pablo Carrizo, giunto al termine della sua avventura all'Inter iniziata nel gennaio 2013: il portiere argentino, 33 anni, dovrebbe tornare in patria a chiudere la carriera.

