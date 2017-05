Inter, Vecchi: «Credo nell'Europa, allontaneremo chi ha atteggiamenti sbagliati»

MILANO - «La società mi ha chiesto di finire in modo degno la stagione, perché l'obiettivo Europa League è ancora possibile. Ho carta bianca su tutto. Sarei un pazzo a cambiare molto della formazione con tre giorni di lavoro. I giocatori hanno bisogno di essere spronati e chi continua con l'andazzo delle ultime gare deve essere messo da parte»: lo dice Stefano Vecchi, alla guida dell'Inter dopo l'esonero di Stefano Pioli di martedì sera, nella conferenza della vigilia della partita contro il Sassuolo. «Per qualcuno - spiega ancora il tecnico - è giusto dare dimostrazione di attaccamento alla maglia. Metterò in campo la formazione migliore, poi farò le mie valutazioni per trovare un'inversione di tendenza. Alcuni giocatori hanno dichiarato di aver mollato, in un certo senso è una dimostrazione di genuinità e umiltà. Ora però devono riattaccare la spina». Vecchi, come dopo l'addio a De Boer, è chiamato a traghettare la squadra per qualche partita. «Accendere l'interruttore ora rispetto a novembre - ammette - è più difficile. Devo motivare il gruppo. Dobbiamo approfittare di un eventuale passo falso del Milan per provare a conquistare l'Europa».

INTER, LA RABBIA DELLA CURVA NORD

CONTE, COMPLIMENTI! - «Conte ha fatto qualcosa di straordinario. Stupiva all'inizio quando le cose non andavano bene. Ha dimostrato di essere un grande allenatore, sa utilizzare tutti i moduli e plasmare i giocatori. E' un top».