Argentina, Sampaoli senza Higuain e Dybala chiama Icardi

MILANO - Ct nuovo, vita nuova. L'imminente approdo di Sampaoli sulla panchina dell'Argentina è una vera benedizione per Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter, dimenticato dai precedenti allenatori dell'Albiceleste, dovrebbe finalmente tornare a giocare con la maglia della sua nazionale. "Tata" Martino e Edgardo Bauza avevano preferito non chiamarlo nonostante le stagioni eccezionali del capitano nerazzurro, ma adesso le cose cambieranno.

IN TOURNEE - Sampaoli, che venerdì terrà una conferenza-stampa in cui verranno annunciati tutti i dettagli della sua nuova avventura, avrebbe deciso di chiamare Icardi per la tournée in Australia in programma a inizio giugno quando l'Albiceleste sfiderà gli eterni rivali del Brasile. La possibile convocazione di Icardi era già stata ipotizzata qualche giorno fa da "La Nacion" e ora potrebbe diventare realtà grazie al nuovo ct al quale non interesserebbe l'arcinoto scandalo con Maxi Lopez e Wanda Nara.

DYBALA E HIGUAIN - Il prossimo ct dell'Albiceleste dovrà fare a meno di Higuain e Dybala. Le due stelle della Juventus, almeno inizialmente, non potranno essere convocati visto l'impegno in finale di Champions League contro il Real Madrid a Cardiff.