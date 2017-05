Moratti alle Iene: «Triplete? Va bene... forza Juve!»

TORINO - Stasera, mercoledì 17 maggio in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con "Le Iene Show"In questa stagione la Juventus punta a vincere scudetto, Coppa Italia e Champions League, impresa che finora è riuscita ad una sola squadra nel 2010: l'Inter di Massimo Moratti nell'era di José Mourinho. Per assicurarsi che l'ex presidente dei nerazzurri non "gufi" contro il successo dei bianconeri, le Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis decidono di raggiungerlo nel giorno del suo 72esimo compleanno e portagli alcuni regali. Tra questi una maglia della Juventus. A seguire alcuni stralci dell'incontro.

Iene: Se potesse scegliere, quale allenatore vedrebbe sulla panchina dell'Inter: Conte, Spalletti o Simeone?

Moratti: Sarri.

Iene: Le piacerebbe Sarri?

Moratti: Sì.

Iene: E le piacerebbe che la Juventus vincesse il Triplete come avete fatto voi nel 2010? Certo, le porterebbe via un primato...

Moratti: Lo vince un altro, non è che lo perdiamo noi. Nella vita può capitare anche agli altri di avere gli stessi tipi di successi. Aspettiamo e poi vediamo.

Iene: Nella finale del 3 giugno guferà la Juve?

Moratti: No. Non la vedrò forse, perché sono via. Aspetterò il risultato.

Iene: Visto che non possiamo gufare la Juve abbiamo un regalo (ndr, gli consegnano la maglia della Juventus). Lo dica con noi, almeno per questa finale: forza Juve.

Moratti: Va bene, forza Juve (ndr, ride).