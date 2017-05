Simeone, messaggio all'Inter: «Resto all'Atletico, qui c'è un futuro»

Il tecnico argentino allontana le voci di mercato: «Altre squadre potranno avere piu' soldi e qualche coppa in piu' di noi, ma nulla potra' eguagliare il sentimento che avete per questo club» twitta

TORINO - Diego Pablo Simeone, chiude definitivamente il discorso Inter: «I giornalisti mi chiedono continuamente se resto. Si', resto. E sapete perché? Perché questo club ha un futuro e questo futuro siamo tutti noi». Dunque sembra proprio continuare a Madrid l'avventura di Simeone, avvicinato negli ultimi mesi alla panchina nerazzurra: «Ringrazio tutti quelli che sono passati su questo campo, calciatori, allenatori e dirigenti - ha detto parlando al pubblico del Calderon, presto sostituito dal nuovo impianto Wanda Metropolitano. Tutti quelli che hanno costruito questo club. Per voi la parola sentimento ha un significato molto profondo: altre squadre potranno avere piu' soldi e qualche coppa in piu' di noi, ma nulla potra' eguagliare il sentimento che avete per l'Atletico».

