Inter, assalto decisivo a Di Maria. Sul piatto quattro nomi

MILANO - L'Inter ha deciso di calare un poker di giocatori per arrivare ad Angel Di Maria: Samir Handanovic, Geoffrey Kondogbia, Joao Mario e Ivan Perisic. L'argentino è il gioiello che Jindong Zhang vorrebbe regalarsi e consegnare a Luciano Spalletti per la prossima stagione (restano nel mirino anche Nainggolan e Douglas Costa). La trattativa fra Inter e Psg non è ancora entrata nel vivo, ma Piero Ausilio e Walter Sabatini - ieri in sede - restano attivi sul fronte Di Maria, il primo tenendo contatti con il neo ds dei parigini Antero Henrique, il secondo per l'ottimo feeling con l'agente Pablo Sabbag. Oggi il Psg si ritroverà a Parigi, ma Di Maria non ci sarà perché godrà ancora di qualche giorno di vacanza e si aggregherà la prossima settimana. Quella che potrebbe essere decisiva per il suo futuro.

Il tabellone aggiornato del calciomercato

CHIAVE MENDES - Il Psg sta lavorando per mettere a segno il primo colpo del suo mercato. Dopo l'accordo sfumato con Pepe, prosegue il lavoro del ds Henrique con Jorge Mendes. Il Psg è vicino all'intesa col Monaco per il centrocampista Fabinho e continua a cullare il sogno James Rodriguez. Tre giocatori, quelli elencati, tutti legati a Mendes, a differenza di Di Maria che nei mesi scorsi ha rotto il suo storico sodalizio con l'agente di Cristiano Ronaldo e Mourinho. L’argentino non è così assurdo pensare che possa lasciare Parigi, sia perché nel suo ruolo potrebbe arrivare James Rodriguez, sia perché essendo quello del Psg un mercato condotto nell'ombra da Mendes, potrebbe non ricoprire più un ruolo primario nello scacchiere della squadra di Emery.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU TUTTOSPORT IN EDICOLA