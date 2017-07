Spalletti: «Tre squadre più forti dell'Inter. Obiettivo quarto posto»

SINGAPORE - «L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro, anche se ci sono tre squadre molto forti nei confronti delle quali diventa difficile recuperare i tanti punti dell'anno scorso. Se non dovessero fallire, la distanza rimarrebbe importante. Ma non abbiamo altra scelta: siamo l'Inter e dobbiamo avere ambizioni forti»: lo dice Luciano Spalletti al Bishan Stadium di Singapore, alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, seconda partita dell'Inter all'International Champions Cup. L'allenatore nerazzurro assicura di non farsi condizionare dalle pressioni dell'ambiente: "Non è un problema per me. Vivo tutti i giorni allo stesso modo, lavorando 24 ore su 24 per migliorare la squadra. Quello che si dice fuori - conclude Spalletti - non conta per quanto mi riguarda".

"Ci sono calciatori protagonisti, che all'interno di un gruppo dove c'è concorrenza fanno fatica a stare. Non riescono ad autostimolarsi: o giocano, oppure non sono d'accordo a restare per giocarsi il posto. Pretendono di avere un numero di partite garantite, io questo non posso farlo. Quindi è meglio parlarsi chiaro sin da subito per evitare problemi". Il tecnico dell'Inter manda un chiaro messaggio a Stevan Jovetic, autore del gol partita contro il Lione ma destinato a andare via. Potrebbe dire addio anche Ivan Perisic, nel mirino dello United: "C'è un contratto valido e deve adeguarsi, poi se arrivasse un'offerta soddisfacente il discorso cambierebbe. Per il momento, però, la proposta giusta non è ancora arrivata". Su Candreva, invece, Spalletti nega ci siano stati contatti con il Chelsea di Antonio Conte, avversario di sabato. Una sfida suggestiva anche perché l'Inter ha provato ad ingaggiare l'ex ct azzurro prima di scegliere Spalletti. Conte ieri ha speso ottime parole per l'allenatore toscano. "Lui è forte e vincente - risponde Spalletti - quindi sono contento che abbia espresso certe idee su di me. C'è stima reciproca, l'ho visto bene contro i tedeschi anche per 'rubargli' qualcosa. Antonio è un tecnico attuale, è riuscito a far giocare il Chelsea a 3 in un campionato dove il modulo a quattro era quasi una regola. Quindi, ripeto: mi fanno molto piacere le sue parole"