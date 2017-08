Inter, Icardi: «Segnale forte per tutti». E Spalletti snobba Higuain

ROMA - L'Inter risponde alla Juventus espugnando il campo della Roma (3-1 in rimonta) e portandosi a sua volta a quota 6 punti in due partite (al debutto battuta 3-0 la Fiorentina a San Siro); Icardi con una doppietta risponde alla tripletta di Dybala agganciando il bianconero a quota 4 gol dopo 180' del nuovo campionato. Un successo pesante come i due gol del centravanti argentino, che al 90' è al settimo cielo: «Abbiamo lanciato un segnale forte a tutti - ha detto Icardi dopo il match ai microfoni di Sky Sport -, vuol dire che stiamo facendo le cose per bene. Abbiamo fatto un ottimo pre campionato e iniziato nel migliore dei modi con due partite non facili, ma siamo pronti ad affrontare tutti e l’abbiamo dimostrato. È sempre bello giocare partite di alto livello come queste due che ci sono toccate all’inizio e siamo contenti che ci è andata bene». Un’Inter che appare più affamata, più cattiva rispetto a quella della passata stagione? «Si, è quello che ci chiede il mister Spalletti. Oggi abbiamo iniziato non benissimo il primo tempo, perché eravamo un po’ molli, poi, siamo usciti subito nel secondo tempo, pressandoli alti e, poi, è arrivato il risultato, grazie a questo lavoro che abbiamo fatto». Se le premesse sono queste comunque l'Inter non può che puntare a un posto in Champions League, che spetterà alle prime quattro classificate: «Si, abbiamo degli ottimi giocatori, abbiamo una squadra individualmente molto forte, stiamo lavorando molto bene per creare un gruppo, per giocare da squadra, cosa che l’anno scorso c’era mancata. La società sta facendo del suo meglio, cerca di fare qualche acquisto che può farci guadagnare qualcosa in più in merito al gioco, al fisico. Questo è un lavoro che deve fare la società e lo sta facendo molto bene - ha concluso il capitano nerazzurro -. Siamo contenti dei giocatori che abbiamo e sappiamo tutti quale è il nostro valore».

SPALLETTI SORRIDE - Grande soddisfazione anche per Luciano Spalletti, vittorioso davanti al suo vecchio pubblico: «Siamo stati fortunati perché la Roma ha colpito tre pali interni e forse ha perso qualcosa di quello che aveva guadagnato domenica scorsa (a Bergamo, ndr) - ha detto l'allenatore ai microfoni di Sky Sport - ma siamo stati anche bravi ad andare a cercarci queesta fortuna. Dobbiamo ancora migliorare ma usciamo bene da due partite difficili come quella di stasera e quella precedente con la Fiorentina di Stefano Pioli che qui all'Inter ha lasciato un bel ricordo. I giocatori devono ancora abituarsi a un nuovo modi di fare e ci vuole ancora un po' di tempo, ma siamo soddisfatti. Icardi? Lui e Dzeko sono gli attaccanti più forti del campionato». Sul mercato e su Totti il tecnico fa catenaccio: «Mercato? L'Inter è una buona squadra e deve pensare a lavorare. Se ho abbracciato Totti? No, ma solo perché nom non l'ho incontrato, comunque a chi dice che l'ho fatto smettere rispondo che quest'anno io non ci sono e avrebbero potuto farlo continuare». Ultima battuta sull'accoglienza che gli ha riservato l'Olimpico: «Dai tottiani ho ricevuto insulti e fischi, dai tifosi della Roma messaggi e complimenti».