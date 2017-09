Inter, diamante Odgaard: ricorda Ibrahimovic

MILANO - «Odgaard l’hanno pagato 2 milioni e mezzo, non c’entra nulla in questo campionato». Rino Gattuso, dopo aver perso 3-0 il derby, ha detto una cosa giusta e una sbagliata: quella sbagliata è inerente al prezzo del cartellino, considerato che l’Inter, per strapparlo al Lyngby, ha pagato 1 milione e 200mila euro, quella giusta è legata al valore del giocatore. Il ragazzone l’ha dimostrato contro il Milan a cui sabato ha segnato una tripletta, nonostante Ringhio avesse precettato Paletta per marcarlo. A proposito: Odgaard - quando gli è stato comunicato chi sarebbe stato il suo avversario - non sapeva neanche chi fosse Paletta... Ovviamente non per spocchia, ma semplicemente perché un ragazzo di 18 anni planato in Italia dalla Danimarca ci sta che non sia molto ferrato sui colleghi, nonostante questi abbiano giocato pure in Nazionale.

(,,,)

Odgaard ha già fatto il ritiro estivo a Brunico con Spalletti e, per caratteristiche (con dovute proporzioni), ricorda il primo Ibrahimovic per la capacità di saper coniugare un fisico da granatiere (è alto 1 metro e 90) a un’agilità fuori dal comune per un giocatore di quella stazza. Tra l’altro, tatticamente è il prototipo dell’attaccante moderno, considerato che sa usare entrambi i piedi, che può indifferentemente giocare come punta centrale e insieme a un’altra prima punta.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport