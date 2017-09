Inter, Moratti: «Calciopoli? Non ci sentiamo risarciti»

L'ex presidente torna a parlare: «La vicenda è stata chiarita dalla giustizia sportiva e non solo. Messi? Sì, è vero, lo trattai, ma sarebbe stato ingiusto portarlo via dal Barcellona» twitta

TORINO - «Calciopoli? La vicenda è stata chiarita dalla giustizia sportiva e non solo. Noi comunque non ci sentiamo affatto risarciti». Torna a parlare Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, in una lunga intervista a Sportitalia in cui rivela anche aneddoti di calciomercato: «Sì, ci fu un momento in cui trattammo Messi ma sarebbe stato brutto toglierlo al Barcellona. Per Ronaldo fu una trattativa semplice: bisognava spendere dei soldi per la clausola, ma lui voleva Milano e questo fu un vantaggio. Era un sogno che si è realizzato rendendoci tutti felici».

5 MAGGIO - Moratti ha poi parlato ricordato la giornata del 5 maggio 2002 allo stadio Olimpico, la data che segnò la fine del sogno scudetto interista: «I giocatori pensavano che sarebbe stato facile, poi subentrò la paura e approcciammo la gara nel modo sbagliato dal punto di vista caratteriale. La delusione fu superiore anche rispetto al derby in semifinale di Champions, dove comunque ci fu della sfortuna».

Javier Zanetti e Roberto Baggio, i due giocatori chiave della gestione Moratti. «Javier sta portando in giro per il mondo il volto dell'Inter ma può migliorare come dirigente: ha la pazienza per riuscirci. Roby da noi fece tantissimo. L'ultimo anno ci portò in Coppa Campioni. Purtroppo decise di andare via per il rapporto con Lippi».

MESSI - Si arriva poi a parlare di Messi: «Vedemmo Leo in una partita dell'Under20 della Nazionale argentina e ne rimanemmo impressionati. Ci fu un momento in cui trattammo il suo acquisto, ma era stato allevato dal Barcellona e sarebbe stato molto brutto fare un'operazione senza coinvolgere i blaugrana. Balotelli? Era un fenomeno, anche oggi potrebbe essere un super campione. Forse ha creduto troppo in se stesso».